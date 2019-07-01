Это наша корова и мы ее доим: Google планирует устроить монополию на рынке операционных ОС

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Новая мультиплатформенная OS Fuchsia копирует лучший функционал Apple и Facebook и ставит на них «крест».

Корпорация Google имеет весомую долю на рынке мобильных операционных систем, но ей похоже мало этого. Chrome OS предназначенная для ПК не снискала высокой популярности и Google решила сделать новый продукт, способный размыть рамки между смартфонами и компьютерами.

Новая ОС Fuchsia отличается от большинства известных систем, ведь в отличие от них она разрабатывается не на ядре Linux. Использований ядра Zircon даст Google сделать мультиплатформенную систему. По мнению аналитиков, этим шагом компания планирует устроить монополию на рынке ОС.

Конкуренты в лице Microsoft с их Windows 10 имеют массу проблем. Пользователи жалуются на то, что с каждым новым обновлением система «лагает» все сильнее, а новости о разработке Windows Lite постоянно сообщают о задержке выпуска.

Между тем Fuchsia активно развивается, а на днях и вовсе появился сайт для разработчиков, на котором они могут изучить необходимую для них документацию.

По мнению Хироши Локхаймера, вице-президента Google, ОС удивит пользователей, но больших подробностей в ближайшее время ожидать не стоит.

Между тем, компания начала активно копировать лучшие функции конкурентов. Так, на Android появится аналог AirDrop в лице Fast Share. Практически полностью скопированная функция позволит пользователям обмениваться файлами с помощью WiFi и Bluetooth. Аналогичная функция уже давно есть на iOS, но её скопировали именно в момент усиленной работы над Fuchsia.

Также Android Messages копирует фильтры Instagram и Snapchat. По сути своей Google «собирает все сливки» и планирует произвести удобную и полную всех необходимых новшеств ОС. Такой шаг может переманить массу пользователей на «Фуксию» и поставить «крест» на конкурентах в лице Microsoft, Facebook и Apple. В Сети считают, что Google стоит поменять слоган и сделать новый в духе «Это наша корова и мы ее доим», как в известном российском мультфильме.