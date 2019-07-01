Новый смартфон Sony впечатлит своими размерами всех

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На данный момент показали защитное стекло модели.

Sony готовит к выпуску новый смартфон, который они назвали Xperia 20, но официально они ещё не сообщили об этом. В социальной сети Twitter недавно появились фото защитного стекла модели. По фото можно сразу сказать, что пользоваться телефоном в ветренную погоду будет очень сложно – вполне возможно, что пользователя или его гаджет как минимум сдует ветром.

Предварительные данные гласят, что Xperia 20 призвана заменить Xperia 10 или 10 Plus, которые разработчик представил в начале 2019 года. У них 6 и 6,5 дюймов в диагонали дисплея и вытянутая форма с соотношением сторон 21:9, что похоже на действующий флагман компании Xperia 1.

У модели Xperia 20 будет дисплей подобный Xperia 10, но с большими объёмами. Предполагают двойную главную камеру, сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и стандартный разъём для наушников в 3,5 мм. В качестве процессора предложили Snapdragon 6xx с восемью ядрами и высокой частотой.

Презентацию тоже предположили на август 2019 года, где вся информация по новинке обязательно будет раскрыта.