23 млрд рублей потребуется на комплектацию чиновников устройствами на ОС «Аврора»

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По самым скромным подсчетам, именно такая сумма потребуется для обеспечения 1,4 млн госслужащих телефонами и планшетами с отечественным ПО.

«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили выдать всем федеральным чиновникам устройства, в основе которых находиться первая отечественная операционная система «Аврора». Такое обращение передал Владимиру Путину вице-премьер РФ Максим Акимов.

Смысл предложения в следующем: 1,4 млн сотрудников госаппарата следует обеспечить смартфоном с ОС «Аврора» и пакетом услуг связи. Стоимость одного годового комплекта услуг равна 16,6 тыс рублей, что составляет более 23 млрд рублей в общем за год. На реализацию проекта авторам необходимо 6 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение еще не рассматривалось и гарантировать реализацию проекта нельзя.

Данное предложение является частью государственного проекта по развитию собственного софта, который должен увеличить эффективность процесса импортозамещения. ОС «Аврора» единственная отечественная разработка для мобильных устройств, а потому авторы считают важнейшей задачей организовать поддержку и развитие проекта. «Ростелеком» подсчитал, что на полную перекомплектацию госаппарата потребуется более 160 млрд рублей.