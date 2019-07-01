В окружении: Крупные компании обвили «Яндекс» в «воровстве» клиентов

Сегодня, 14:22

Avito, ivi, ЦИАН, 2ГИС и profi.ru сформулировали коллективную претензию руководству «Яндекс».

Пять крупных сайтов пришли к выводу, что «Яндекс» скрывает их страницы в результатах поиска. Представители компаний считают, что портал намерено убирает их, замещая предложениями от связанных сервисов. К примеру, при запросе «купить недвижимость» первыми появляются ссылки на «Яндекс. Недвижимость», тогда как ЦИАН не присутствует в данном блоке. Схожая ситуация и с остальными сайтами.

По мнению компаний, такие действия поднимают рейтинг сервисов, принадлежащих «Яндекс», во вред остальным. «Пострадавшие» оценили ущерб в 15-20% потерянного трафика, а представители 2ГИС, по собственным подсчетам, и вовсе лишились до 50% посетителей с мобильных устройств. Такие действия напрямую нарушают закон о конкуренции, а потому для возмещения ущерба от «Яндекса» требуют предоставить участникам рынка доступ ко всем формам поисковой выдачи на «коммерческих условиях». К претензии присоединился и ряд менее крупных компаний, которые поддержали инициативу.

Представители «Яндекса» не считают себя «ворами» клиентов и очень удивились требованию других ресурсов. Более того, пресс-служба заявила, что никаких писем с претензиями они не получали.