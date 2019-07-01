Apple тайным указом отозвали ноутбуки MacBook Air

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Надежный источник внутри компании сообщил о существовании тайного распоряжения на счет устройств серии MacBook Air 2018 года выпуска.

Служебный документ предназначался для сотрудников Apple Store и поставщиков услуг компании, но не смог остаться за стенами корпорации Apple. В нем сообщалось о дефекте материнской платы, который ранее обнаружили в ноутбуках серии MacBook Air.

Потенциально эта неисправность может привести к поломке устройства, а потому компания намерена провести бесплатную замену компонента у всех пользователей. Для этого на электронную почту владельцев MacBook отправили письмо с рекомендацией отправиться в ближайший сервисный центр Apple или Apple Store, где их устройство осмотрят специалисты и, в случае обнаружения дефекта, бесплатно проведут замену.

Письмо получат владельцы лишь тех устройств, которые были приобретены не позднее 4-х лет назад. Пользователи считают, что Apple не разглашали данную информацию из-за небольшого процента пострадавших клиентов.