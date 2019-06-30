Huawei-перевёртыш: Mate 30 несколько раз изменился в дизайне

Вчера, 23:15

Это произошло ещё до официального представления смартфона публике.

Презентация гаджета Huawei Mate 30 запланирована на ноябрь текущего года. Благодаря инсайдерским утечкам в интернете уже появились снимки новинки. Судя по опубликованным в Сети фото, Mate 30 несколько раз изменился в дизайне до официального показа. Такой вывод можно сделать по компьютерному макету чехла. Скорее всего, Huawei-перевёртыш получит круглое отверстие под камеру, а не многоугольное, как думали прежде. Сложно сказать, финальный ли вариант Mate 30 продемонстрирован в интернете или же произойдут очередные изменения внешнего вида.

Новинка от Huawei должна лишиться механических кнопок. Аппарат оснастят безрамочным экраном размером 6,7 дюймов во всю переднюю поверхность с частотой обновления 90 Гц. Эксперты предполагают, что мобильное устройство получит камеру с пятикратным оптическим зумом и светодиодной вспышкой для делания снимков в затемненных местах. Точной информации о её датчиках в настоящий момент нет.

За работоспособность Mate 30 отвечает процессор Kirin 985, построенный на 7-нм процессе. Специалисты ожидают выхода новинки на рынок в декабре 2019 года. Стоимость Huawei-перевёртыша не называется.