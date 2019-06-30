«Битва флагманов: Финал» - эксперты сравнили камеры Huawei P30 и One Plus 7 Pro

Вчера, 22:42

2 этих телефона признаны лучшими для фотосъёмки.

Каждый гаджет имеет 3 камеры: обычная, для панорамной съёмки и для съёмки на дальние дистанции. Дополнительно они оснащены ПО для оптимизации качества фото и выведения его на наивысший уровень.

Сначала эксперты сравнили цифры камер «соперников»: Huawei P30 оснащён 40 мп камерой, 16 мп линзой для панорамных фото и 8 мп камерой с трёхкратным зумом. Второй оппонент, One Plus 7 Pro, имеет 48 мп камеру, линзу панорам на 16 мп и камеру с трёхкратным зумом на 8 мп. В итоге, разница лишь в главной камере, причём эту разницу невооружённым взглядом трудно уловить.

При трёхкратном увеличении разница уже была замечена – Huawei P30 победил, так как показал большую дальность съёмки при более гармоничной цветовой гамме. Хотя наибольшее приближение выдаёт фото не лучшего качества.

Панорама тоже осталась за Huawei P30 – чуть больше цвета и жизни на фото.

По макро телефоны оказались равны, разве что OnePlus 7 Pro чуть быстрее фокусировался, нежели «соперник».

Ночная съёмка осталась за Huawei – видно намного больше из-за RYYB сенсора, который ориентируется на красный-жёлтый-жёлтый-голубой, в отличии сенсора OnePlus 7 Pro, ориентирующийся на красный-зелёный-голубой.

По цветовой гамме выиграл OnePlus 7 Pro – видно больше деталей и цвета более «живые».

По итогу проведённой «Битвы флагманов: Финал», эксперты определили, что OnePlus 7 Pro снимает более детальные фото, которые могут смотреться несколько простоватыми, при этом выигрывая от этого. Huawei P30 захватывает больше цветов и яркости, что приводит иногда к выигрышу, а иногда прячет некоторые детали. В целом, нет явного преимущества – оба гаджета отличаются лишь своей, так сказать, специализацией, поэтому именно на неё следует ориентироваться при выборе смартфона.