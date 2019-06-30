Microsoft угрожает вечным баном за игру в пиратку новой Halo

Вчера, 22:39

При бане потеряются все цифровые покупки, а если к забанненому аккаунту привязан MS Store и Xbox One - наказание серьёзное.

Компания-разработчик 343 Industries, которая подхватила бразды выпуска Halo после Bungie, решила начать ещё одну борьбу против морских волков компьютерных вод. Правда, в отличии от других товарищей, 343i решили бить сразу в самое больное – под ударом оказались кошельки. Причём даже не пиратов, а тех, кто решится воспользоваться пиратской версией.

Дело в том, что недавно прошёл тестовый запуск Halo: Reach на ПК и, естественно, её сразу же спиратили. Пиратов даже не остановило, что копий всего было меньше тысячи. Microsoft сразу пригрозила, что довольно скоро разберётся со взломщиками, а Тайлер Девис в социальной сети Twitter быстро скинул скрин лицензионного соглашения (его же все читают, правда?) и выделил нужные пункты.

Девис занимает пост в службе поддержки пользователей и сразу сообщил, что пользователям пиратской версии игры забанят аккаунт, с которого они играют и все связанные с ним учётки тоже. Если представить, что чаще всего люди объединяют аккаунты Microsoft Store, Xbox One, то получится неприятная ситуация для пиратов – отберут все лицензионные покупки и запретят совершать их в дальнейшем. В общем, здесь лучше подождать официального релиза и насладиться самой игрой без приближающейся кары.