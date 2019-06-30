Спасибо за идею, Apple - Xiaomi выпускает новую версию Mimoji

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Анимированные эмоции будут доступны для Xiaomi Mi CC9.

Когда выпустили iPhone X, к нему добавили довольно интересную особенность чрезвычайно популярных смайликов, которые нынче ещё называют эмодзи, — animoji. Отличие этих смайликов заключается в том, что они анимированы и в смайлик можно превратить даже свою фотографию. Пользователи положительно отнеслись к новинке и чуть позже производители смартфонов разработали собственные версии.

К официальной премьере Xiaomi CC9, CC9e производитель решил дополнительно подогреть интерес покупателей и сообщил о выпуске новой версии Mimoji. Первая запомнилась малым количеством персонажей, а обновлённая программа поддерживает даже создание аватара из 165 вариантов внешности.

Обновлённую Mimoji будут «тянуть» смартфоны серии Mi CC, которую презентуют 2 июля. Представлены будут 3 модели — CC9, CC9e, CC9 Meitu Custom Edition. Эти ж телефоны отличаются неплохими характеристиками для камер — 32 и 48 мегапикселей, поэтому собственные анимированные смайлики будут хорошего разрешения.

Спасибо за идею, Apple! Возможно, Китай в очередной раз благодарит за интересные решения, которые затем его производителями доводятся до ума и предлагаются рынку.