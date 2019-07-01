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К этому приведёт политика Google, мешающая выпуску альтернативных версий системы.

Несмотря на бесспорную популярность смартфонов Apple в некоторых регионах, устройства Android остаются лидерами на развивающихся рынках. Этому способствует разнообразие предложений и доступная цена. Тем не менее, индийские эксперты предрекли снижение популярности Android-смартфонов.

К такому выводу пришли местные эксперты из антимонопольного ведомства, которые уличили Google в недобросовестной конкуренции. В частности, IT-гиганта обвинили в ограничении доступа конкурентов к ресурсам системы. Например, разработчики лишены возможности создать альтернативную сборку ОС Android, ограничиваясь уникальными элементами оформления и лаунчерами. Также чиновники отметили, что Google ограничивает свободу выбора пользователей, предустанавливая на устройства свои приложения.

Стоит отметить, что не только в Индии недовольны таким положением вещей. Так, европейская комиссия по конкуренции оштрафовала разработчика на 5 млрд $ за требование установки дополнительных приложений Google производителями смартфонов.

По мнению экспертов, расследование индийских чиновников вызвано американскими санкциями против компании Huawei, устройства которой популярны в Индии. Так, администрация Трампа анонсировала запрет на использование ряда технологий — в том числе, ОС Android. Теоретически, это должно ударить по китайскому производителю, но индийский опыт показывает обратное. Сторонние игроки не хотят испытывать трудности из-за американских монополистов. В итоге, санкции бьют лишь по репутации Android и производителей устройств, которые могут потерять свою функциональность по причине изменения конъюнктуры.

Важно добавить, что китайские разработчики могут разработать альтернативную систему, отказавшись от сервисов Google, и в этом случае потери американской компании окажутся в разы большими.