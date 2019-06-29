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Скоро начальники смогут следить за своими подчинёнными. Новинка сделана на базе смарт-часов Apple Watch.

Популярность носимых устройств, например, фитнес-браслетов, постоянно растёт. Однако никто не задумывается, что скоро гаджеты, созданные на основе этих девайсов, совершат революцию. Западные СМИ сообщают, что инженерами из британского Дартмута разработана технология отслеживания производительности труда. Она может превратить жизнь людей в бесконечный поток интерпретируемых данных. Технологию собираются использовать на производстве для отслеживания поведения работников.

Новые устройства определят, сколько калорий потребляет человек, количество сделанных шагов за день и даже частоту сердцебиения. Основная задача девайсов – отслеживание производительности труда сотрудников. Мобильная система состоит из «умных» браслетов, датчиков и специального приложения. Программа измеряет работоспособность человека с точностью до 80%.

Технология контролирует физические и эмоциональные сигналы, исходящие от владельца гаджета. На основании этих данных приложение выставляет оценки. В настоящее время программа находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, эксперты видят за ней будущее. Предполагается, что инновация совершит технологическую революцию.

Приложение с помощью датчиков узнает, подвержен ли человек стрессу и сколько времени он спит. Программа фиксирует сделанные на работе шаги и передаёт информацию руководству. Администрация на основании этих сведений делает вывод о производительности сотрудника. Считать начальнику ничего не придётся, поскольку программа предоставит ему отчёт в готовом виде.