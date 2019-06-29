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До 15 июля можно сэкономить 6 тысяч рублей на покупке новинки.

В магазинах российского оператора МТС стартовала новая акция. При покупке нового смартфона от китайского бренда можно получить беспроводные наушники. Так, с 28 июня МТС дарит «убийцу Apple AirPods» за покупку смартфона Xiaomi Mi 9T.

Речь идёт о беспроводных наушниках Mi True Wireless Earphones, стоимость которых составляет 6 тысяч рублей. Так смартфон Mi 9T с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ оценили в 26 тысяч рублей, а с учётом подарка он обойдётся в 20 тысяч. В акции принимают участие все версии аппарата — включая топовую со 128 ГБ внутренней памяти. Раздача подарков продлится до 15 июля и затронет всех покупателей, оформивших заказ через официальный интернет-магазин МТС.

Гарнитура Mi True Wireless Earphones получила динамики с неодимовыми магнитами, что, вкупе с поддержкой кодека AAC, позволяет получить чистый звук. Футляр-зарядное устройство обеспечивает 10 часов прослушивания музыки, а функция быстрой зарядки позволяет за 10 минут обеспечить более часа музыки. Они органично дополнят новинку от Xiaomi, построенную на новом чипе Snapdragon 730. Смартфон также порадует качеством фотографий: сенсор от Sony обеспечил разрешение основной камеры в 48 Мп, а для широкоформатной съёмки инженеры подготовили 8 Мп камеру с широкоугольным объективом.