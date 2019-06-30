Не работает сканер - обновим камеру: Samsung выпустили апдейт для Galaxy A50

Сегодня, 04:00

Samsung в последнем обновлении расшили функционал камеры.

Последнее обновление для смартфона очень удивило пользователей. Компания предоставила новый набор функций для камеры, среди которых ночной режим и съемка видео в режиме Super Slow-mo. Также в обновление вошел новейший апдейт безопасности и возможность сканировать QR-код без использования функций виртуального помощника Bixby.

Обновление ошарашило многих пользователей, ведь проблему с камерой у данного экземпляра Samsung пытаются решить уже давно, неоднократно выпуская патчи с «хот-фиксами» устройства, которые никак особо не улучшили ее работу.

Большинство пользователей Galaxy A50 уже давно смирились с качеством съемки, сравнимым с устройствами 2012 года выпуска, а вот актуальной проблемой считают «непослушание» сканера отпечатка пальца, который порой лишь с 5-й попытки признаёт владельцев, чем невероятно их нервирует. Схожая ситуация и с функцией распознавания лица, на которой многие попросту поставили крест. В связи с такими проблемами, обладатели смартфонов недоумевают, почему вместо решений насущных проблем Samsung пытаются реанимировать функционал камеры.