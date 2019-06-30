Вчера, 23:59

Данные программы улучшат личную и корпоративную безопасность.

В свете последних событий, владельцы малого бизнеса всё чаще беспокоятся о сетевой безопасности. Если раньше целью хакеров были крупнейшие корпорации, то сегодня под угрозой находятся личные данные отдельных пользователей, и маленьких фирм. Одним из способов защиты компаний, не обладающих солидным IT-отделом, является правильный подбор антивирусного пакета. Эксперты назвали Топ-5 лучших антивирусов.

McAffee Endepoint Security

Ввиду того, что «надоедливые» пробные версии продуктов McAffee предустановленны на многие образцы новой техники, у пользователя сложилось негативное впечатление о продукте. Между тем, Endepoint Security – это полный набор компонентов для защиты личных данных и бизнеса. Пакет включает в себя антивирусную защиту и встроенный брандмауэр. Более того, McAffee основан на технологиях машинного обучения, что позволяет идентифицировать угрозы, которые не классифицируются как вирусы, по их действиям.

BitDefender GravityZone Business Security

Особенностью этого пакета является возможность противостоять новым угрозам. По словам разработчика, GravityZone успешно противостоит «фишинговым» программам и эксплойтам «нулевого дня», которые используют системные уязвимости, меняя время в браузере или на устройстве. Также, антивирус позволяет выборочно закрывать доступ к определённым программам или ресурсам в выбранной сети. Особенностью программы является облачное хранилище, в которое поступает информация о найденных угрозах на устройствах других пользователей.

Norton Security Standart

Антивирус от пионера в области кибер-безопасности является младшим в линейке программ от Norton. Тем не менее, «стандартной» версии достаточно для защиты от большинства угроз. Как и конкуренты, Security Standart обеспечивает защиту от шпионских программ и вирусов-вымогателей. Кроме того, ваши личные данные, учётные записи и пароли будут «спрятаны» при выходе в интернет, что защитит их от злоумышленников. Доказательством эффективности Norton служит возврат средств, который действует в случае невозможности антивируса защитить ПК.

Symantec Endpoint Protection 14

Приложение от Symantec является самым «хитрым» в нашем рейтинге. Антивирус основывается на 175 млн конечных точек, которые принимают на себя удар злоумышленников. Endpoint Protection не только защищает от вирусов, но и перенаправляет вредоносное ПО в «ловушки», которые позволяют идентифицировать новую угрозу.

Avast Business Antivirus Pro Plus

Антивирус Avast является оптимальным выбором, объединяющим преимущества конкурентов. Так, база данных программы основана на информации, поступающей с 400 миллионов конечных точек, перерабатывающих кибер-атаки. Особенностью программы является изолированное «почтовое» окно. Оно позволяет открыть подозрительные письма «в контейнере», избегая распространения вирусов.