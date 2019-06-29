Apple на Востоке: Гигант возвращается в Китай

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Причиной всему послужили торговые споры, разгоревшиеся между США и Китаем.

Корпорация Apple уже заключила контракт с местной компанией Quanta Computer, завод которой и станет новым производственным центром профессиональных компьютеров Mac Pro. Благодаря таким действиям hi-tech-гигант сможет сэкономить огромные средства, так как около 90% всех комплектующих Apple производиться именно на территории Китая, а пересылка деталей в США становиться дороже с каждым днем.

Ранее сообщалось, что руководство компании намерено перенести вплоть до 30% производства в соседние с КНР страны из-за тех же торговых противоречий. На данный момент сотрудники компании рассматривают возможность перевода бизнеса в другие восточные страны: Индию, Вьетнам, Малайзию, а также в Мексику. Однако несмотря ни на что, большая часть производственных мощностей все же останется на территории континентального Китая.