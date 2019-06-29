Прозрел и сдулся: Главный дизайнер Apple покинул «тонущий корабль»

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Последние четверть века внешний вид всех устройств зависел от этого человека. Его обязанности разделят другие ТОПы.

Главный дизайнер Apple покинул компанию. По официальной версии он принял решение об уходе из-за желания заниматься собственными проектами, которые будут выходить в студии LoveFrom. Судя про пресс-релизу, Джони Айв продолжит сотрудничество с производителем iPhone по отдельным проектам.

Глава Apple Тим Кук успел уже высказаться о бесценном вкладе Айва в развитие предприятия, его уникальном видении будущего потребительской электроники и прочих заслугах. Видимо достойной замены главному дизайнеру не нашлось, поэтому его обязанности возложат на Эванса Ханки, вице-президента по промышленному дизайну, и Алана Дайа, вице-президента по дизайну интерфейсов.

Больше всего комментаторам понравилось выражение Кука, о том, что «Айв несет ответственность за разработку дизайна для культовых iMac, iPod, iPad, iPhone, PowerBook G4, MacBook». Возможно это лишь издержки перевода, но многие считают, что после создания некоторых «уродцев», которые стали копией китайских флагманов, Айв понял, что сдулся и решил уйти, пока это «удобно».

Другие считают, что на фоне падения продаж, дизайнер прозрел и покинул «тонущий корабль», понимая, что Apple не выстоит в торговой войне против китайских производителей, тем более что соотношение цена-качество уже давно перестало быть девизом компании. Китайские смартфоны не уступают iPhone по внешнему виду, а качество последних моделей более чем оправдывает их стоимость.