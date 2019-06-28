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Достигший 5 миллиардов пользователей браузер «плюёт» на анонимность и собирает данные пользователей.

Популярный браузер Google Chrome достиг отметки в 5 миллиардов пользователей по всему миру. Браузер стал пятым продуктом Google достигшим такой внушительной цифры. Компания заверяет пользователей, что она постоянно улучшает свои продукты и делает их доступнее и безопаснее, но у отдельных исследователей своё мнение на этот счёт.

Технический эксперт Джеффри А. Фаулер считает, что самый популярный в мире браузер постоянно шпионит за пользователями. Браузер не открывает камеру ПК для слежки за человеком, ведь чтобы изучить современного человека необходимо всего лишь знать его интересы. Фаулер изучал браузер и обнаружил в нем опасную для пользователей уязвимость.

За неделю пользования, Google попытался получить 11 189 запросов cookie-файлов специалиста. Специальный софт заблокировал отправку файлов. По мнению Фаулера, данная информация собиралась с целью предоставления её рекламным компаниям. Более того, специалист отметил, что Chrome никак не блокирует сбор cookies на частных сайтах.

Помимо запроса файлов Google постоянно «мониторит» местоположение пользователей. Даже при отключенной Службе определения местоположения техно-гигант знает где находится человек. В этом компании помогают Android смартфоны, Google Chrome и Gmail.

ОС Android принадлежит Google и является одной из самых популярных мобильных в мире. Во время входа в браузер на телефоне компания получает местоположение человека. Аналогичный процесс происходит и на ПК. Но выход из сервисов Google не поможет, ведь авторизация в почтовом клиенте Gmail все равно отправит местоположение.

Ранее специалисты нашли интересную особенность последних обновлений. Во время авторизации в одном из сервисов Google с помощью Chrome, вход в остальные сервисы совершается автоматически. По словам представителей компании, такой шаг был сделан для упрощения пользования, но по мнению экспертов по безопасности это может привести к опасным уязвимостям.

Фаулер рекомендует пользователям переходить на браузер Firefox от Mozilla, так как он позволяет настроить систему для анонимного сёрфинга интернета.