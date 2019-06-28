В России обрушились цены на iPhone XR

Сегодня, 13:41

Цветные версии на 128 гб подешевели на целых 25%.

Компания Apple известна своим не самым демократичным ценником, смартфоны этой компании одни из самых дорогих на рынке. А о том сколько стоят их официальные комплектующие (чехлы, кабеля, переходники) лучше вообще не вспоминать.

Компания делала попытку производить бюджетную версию своих смартфонов. В далеком 2013 году вместе с флагманом iPhone 5s, была представлена упрощенная модель iPhone 5c. Бюджетная — это громко сказано, она стоила всего на 100 долларов дешевле флагмана (549 против 649 долларов), топовые смартфоны на Android стоили столько-же. По этой причине своего места на рынке он не занял, на родине (США) флагман продавался в три раза успешней.

И вот, спустя 5 лет, купертиновцы решаются повторить свой эксперимент. Они выпускают iPhone XR, который на старте продаж в России стоил 65 тысяч рублей. За эту цену, покупателю предлагали «урезанную» версию топового iPhone XS — IPS экран 6.1 дюйма с разрешением 1792×828 пикселей, камера 12 мп, з гб оперативной памяти и алюминиевый корпус.

Ни для кого не стал неожиданностью тот факт, что цены на него обрушились через время (в России цена упала до 45 тысяч, то есть спад был в 25%), ведь Apple снова наступила на «старые грабли». Аппарат не занял заметного места на рынке, за эту стоимость можно купить предшественника, который во многом лучше — iPhone X.

Вывод простой. Apple, при всей своей гениальности, не учатся на собственных ошибках, ведь можно было изначально установить такой ценник, но расчет был на то, что его начнут скупать просто в качестве новинки. В сентябре компания представит новые модели своих смартфонов. Пока неизвестно, будут ли они выпускать бюджетную модель, но многим и так понятно — или не будут, или сделают её более доступной на старте продаж.