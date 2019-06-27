Трамп бессилен против Huawei: Смартфоны Honor таки получат Android Q

Сегодня, 20:06

Honor 20, Honor 20 Lite и Honor 20 Prо первыми получат обновление ОС.

Компания Honor на своей официальной странице в Twitter заявила, что в ближайшее время все их мобильные устройства получат обновление операционной системы Android.p>

В сообщении говорится: «Все гаджеты Honor будут регулярно получать новые исправления безопасности и обновления ОС. Любой, кто уже купил или только собирается совершить покупку устройства Honor, получит доступ ко всем имеющимся приложениям. Все остается по-прежнему. Все смартфоны сохраняют гарантию производителя и получают поддержку технического сервиса».

Многие пользователи Honor боялись, что Трамп полностью «перекроет» обновления для смартфонов. Однако политика Белого дома оказалась лояльной по отношению к компании Huawei.

Эксперты рассказали, что все смартфоны, которые были выпущены до внесения китайского бренда в черный список, таки будут получать обновления от Google.

По словам специалистов, смартфоны Honor 20, Honor 20 Lite и Honor 20 Prо первыми получат Android Q. По мнению пользователей, следующими на очереди будут Honor View 20, Honor 8A и Honor 8S, однако точной информации ещё не предоставлено.

Как отметили эксперты, политический конфликт оказался «бессилен» перед огромным количеством пользователей продукции Huawei.

Напомним, что в России с 21 июня начались продажи Honor 20. В июле ожидается выход Honor 20 Pro. Аналитики добавили, что китайский гигант запускает множество акций из-за накалённых отношений с властями США.