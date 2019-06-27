Redmi K20 Pro «ударил лицом в грязь»! Популярный блогер сравнил «китайца» с iPhone XR

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Аккумулятор и камера подвели Xiaomi. Компания не оправдала ожидания, смартфон не стоит своих денег.

На рынке смартфонов происходит усиленная борьба между двумя популярными компаниями — Xiaomi и Apple. Если недавно первенство «яблока» было очевидным, то теперь на его место претендует китайский конкурент. Покупатели стали предпочитать Xiaomi из-за его соотношения цены и качества.

Российский популярный блогер сравнил «китайца» с iPhone XR и доказал, что на его фоне Redmi K20 Pro «ударил лицом в грязь». По многим показателям уступает конкуренту. К ним отнесены такие факторы как основная камера, аккумулятор, скорость срабатывания смартфона и другие.

Если говорить об основной камере устройств, то разрешение у них одинаковое, но у Redmi K20 Pro есть один минус. Дело в том, что мало освещённые объекты на фотографии сложно рассмотреть, когда у iPhone XR даже затенённые детали легко просматриваются. Также аккумулятор у «китайца» держит заряд максимум день, у конкурента — до 2-3 дней.

Что касается внешнего вида, то здесь Redmi выигрывает, поскольку Xiaomi использует выдвижную «фронталку», тем самым увеличивая площадь экрана. С другой стороны, минусом является размер смартфона. После сравнения двух популярных устройств выяснилось, что iPhone XR легче и плотнее сидит в руке.

И наконец не забывайте о том, что Apple долгое время работала над функциями, которые упростят жизнь поклонникам iPhone. Например, на «яблоке» можно оплачивать покупки при помощи системы распознавания лиц. Также есть влагозащита и беспроводная зарядка, которая помогает сберечь USB-порт.

У Xiaomi пока таких бонусов нет. Хоть и есть сканер отпечатка пальца, но срабатывает слишком медленно. К тому же пользователи могут отметить, что обновления для смартфона приходят редко — это мало кого обрадует. Впрочем, есть надежда, что компания будет бороться и дальше за почётное второе место.