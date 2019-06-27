Шутки про историю браузера неактуальны - Google будет её чистить сам

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Обновление браузера повысит уровень безопасности пользователей.

Google идёт навстречу пользователям — разработчики сообщили, что в следующем обновлении браузера он обзаведётся возможностями, повышающими уровень безопасности пользователей. В частности, речь шла об автоматической очистке истории. Теперь анекдоты и шутки о проблемах с историей браузера станут неактуальными.

Да и пользоваться станет проще — не нужно скачивать посторонние программы, браузер всё сделает за пользователя. Кстати, помимо этого, товарищи разработчики решили противную проблему геолокации не только в Android, но и в iOS — никаких предоставляемых данных в автоматическом режиме. Только по запросу. А вишенка на торте — задаваемый промежуток очистки всех данных, например, раз в месяц. И, помимо, истории браузера и геолокации можно подключить все поисковые системы и приложения. Сейчас доступно 2 периода на выбор — 3 месяца и 18. Информация старше этого возраста будет удалена сразу.