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Проблема с отправкой сообщений и работой каналов могла возникнуть после масштабного обновления.

Пользователи России массово жалуются на работу популярного детища Павла Дурова. Сегодня, 27 июня в России произошёл сбой в работе Telegram. Жители России отметили появившиеся трудности при попытке отправить сообщение или загрузить чат.

На данный момент официальных комментариев от представителей мессенджера не поступало. По мнению специалистов, такой сбой может быть вызван рядом причин.

Возможно, сбой вызван недавним масштабным обновлением. Разработчики добавили возможность создания геочатов для общения людей, находящихся в радиусе от 50 метров до нескольких километров. Такое нововведение могло привести к повышенным нагрузкам на серверы, которые в свою очередь привели к выходу data-центров из строя и последующему ухудшению работы мессенджера.

Пользователям из России остаётся только ждать нормализации работы Telegram.