Xiaomi в самых дешёвых Redmi добавит «технологию-убийцу» iPhone XI

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Пока Apple думает над новинками, Xiaomi уже готова выпускать телефоны с поддержкой 5G.

Недавно Xiaomi Mi Mix 3 5G вышел на рынок и теперь анонсировали гаджеты с поддержкой «технологии-убийцы» iPhone XI. Об этом заявили подразделения Redmi и Black Shark. Стоит вспомнить заявление главы Redmi Лю Вейбинга о том, что в следующем году во второй половине на рынок попадут смартфоны с поддержкой 5G и стоимостью меньше 290 долларов. А эти модели можно назвать самыми дешёвыми вариантами телефонов.

Вот и причина, почему Xiaomi почти «убивает» Apple. Сейчас американская компания недоверчиво смотрит в сторону новой и

«сырой» технологии. Добавим сюда снижение продаж по всему миру, потерю китайского рынка – это приводит к тому, что купертиновцы попросту не могут позволить себе эксперименты с удорожанием цены смартфона.