Подачки «для бомжей»: 32-дюймовый телевизор от Xiaomi оказался полным провалом

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На официальном российском сайте компании стартовали продажи телевизоров от Xiaomi.

Компания Xiaomi в России известна своим демократичным ценником — «для бомжей». Но качество товаров, как правило, выше чем у сопоставимых по цене конкурентов. Такой политики, в сфере смартфонов, компания придерживалась всегда, это позволило ей занять лидирующие позиции на рынке. Дела с телевизорами обстоят немного иначе.

Как всегда, Xiaomi раздает подачки и цена оказалась не высокой, найти адекватного конкурента сложно. 32-дюймовый телевизор с HD-экраном обойдется в 9999 рублей, 43-дюймовый Mi TV 4S с алюминиевым корпусом и разрешением 4К — 19999 рублей, а топовая 55-дюймовая модель — 29999 рублей. Такая цена является акционной, акция завершится 5 августа и телевизоры подорожают на 2, 3 и 4 тысячи рублей, соответственно.

А вот с качеством, у самой доступной модели, всё не так радужно. Покупатели жалуются на дешевенький пластик, издающий неприятный запах, способный привести к головокружениям. Слабая яркость экрана, 180 нит у младшей модели, тоже вызвала недовольство пользователей. Кроме того, покупатели отмечают отсутствие популярных приложений и сервисов, редко обновляемое программное обеспечение и плохо работающая технология HDR. Таким образом, можно смело утверждать — телевизор оказался провалом.

Они были представлены на презентации, состоявшейся в Москве 17 июня вместе со смартфоном Mi 9T и фитнес-браслетом Mi Smart Band 4. На официальном сайте телевизоров уже нет в наличии, но указанно, что отправка осуществляется в течение семи дней.