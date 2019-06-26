Google уйдёт из России? Новые штрафы и сотрудничество с Huawei вынудят покинуть рынок IT

Сегодня, 21:25

Компания может отказаться от российского и азиатского рынков из-за постоянной угрозы штрафов от Роскомнадзора и торговой войны.

Сегодня стало известно, что РКН может снова оштрафовать Google на 750 тысяч рублей за очередное неисполнение закона об удалении поисковиком ссылок на запрещенную в РФ информацию. В эту категорию попадает контент с призывами к экстремизму, пропагандой суицидов и порнографии, рекламой наркотиков, азартных игр без лицензии, а также пиратские сайты. Это будет уже второй штраф с 2018 года. Кроме штрафа, Google грозит блокировка по инициативе госоргана.

Активные пользователи поисковика задаются логичным вопросом: сколько Google будет это терпеть и не уйдет ли он из России из-за таких жёстких условий? Эксперты считают, что вполне вероятно новые штрафы и сотрудничество с Huawei вынудят Google покинуть рынок IT, если не совсем, то на территории КНР и России. Причин для этого масса.

Google американская компания и независимо от своих экономических интересов должна блюсти интересы государства в первую очередь. На фоне нарастающего противостояния между США и Китаем и укрепления российского-китайских отношений этот рынок становится для Google все менее привлекательным с точки зрения финансовой выгоды, а вот проблемы растут с каждым днём.

Компания уже перенесла часть производства термостатов и серверного оборудования из Китая, к тому же из-за политики КНР компания лишится миллиарда пользователей, так как Huawei не пошла на уступки и создает собственное ПО на смену Android. Honor поспешил поддержать «старшего брата» и объявил об открытии интернет-магазинов в РФ со смартфонами Android. В общем, как ни крути, а Google оказался в эпицентре политических разборок трёх мировых лидеров.