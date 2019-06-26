«Ростелеком» защитил «Прямую линию» Путина от кибератак: реальная заслуга или пиар?

Сегодня, 17:09

212 минут чистого времени система была вынуждена отражать попытки повлиять извне на общение президента РФ с гражданами, об этом сообщили в пресс-службе провайдера.

Практически неделя прошла с момента проведения 17 по счёту «Прямой линии» Владимира Путина, а её всё продолжают обсуждать. Так, сегодня в «Ростелекоме» (именно этот провайдер взял на себя всю техническую часть эфира) заявили о том, что они отразили многочисленные кибератаки на основной сайт и ресурсы видеотрансляции. Общая продолжительность попыток повлиять на эфир составила 212 минут (суммарная длительность «Прямой линии» – 260 минут). Эта ситуация, безусловно, стала хорошей проверкой для компании. Фактически «Ростелеком» защитил не только сайт и какие-то отдельные видеотрансляции, но и всю «Прямую линию» Путина. Правда, многие СМИ так активно стали распространять заявление компании об успехе, что невольно возникает вопрос: отражение кибератак – это реальная заслуга или пиар? Попробуем разобраться.

Обращает на себя внимание тот факт, что в предыдущие 2 года атаки на «Прямую линию» не совершались, значит, ситуация, тем более в таких масштабах, относительно новая. Положение «Ростелекома» этот факт, безусловно, осложнил, но, вероятно, в компании подготовились заранее к чему-то подобному. Кроме того, крупнейший провайдер РФ обладает и соответствующим ему количеством всевозможных ресурсов, поэтому даже самые мощные DDoS-атаки не должны приносить критических проблем. Ну и главное – такой серьёзной компании, как «Ростелеком», пиар-акции подобного рода в принципе не нужны. Поэтому успешное отражение кибератак – это, скорее, реальная заслуга провайдера, просто качественно выполнившего свою работу.