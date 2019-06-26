Из каракули в шедевр! Приложение от NVIDIA превращает любые рисунки в картины

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Приложение для Android оказалось выше всяких похвал. Простенькая картинка за секунды становится гениальным творением.

Раньше нейросеть от NVIDIA, которая превращает любые рисунки в картины, работала только в браузере, но теперь вышло специальное приложение для Android и оно оказалось в сотни раз совершеннее. Из каракули можно сделать настоящий шедевр!

Нейросеть, которую назвали GauGAN, прошла обучение на огромном количестве снимков и пейзажей морей, гор и полей. Приложение позволяет выбрать модификатор, который превратит мазок кисти в предмет, который был выбран, причём выглядеть он будет так, как система обучена его «видеть» в реальной жизни. Также приложение само знает, как правильно нужно расположить тень, отражение, свет и прочие детали пейзажа, чтобы картинка получилась максимально реалистичной.

Приложение abcd стало удобнее, чем предыдущая версия. На одной стороне экрана пользователь рисует, выбирая кисть, размер, очистку холста, отмену последних действий и так далее, а на другом экране указаны стили, которые можно выбрать для изображения: пляж, закат, пустыня. На следующем экране будет уже готовая картина, которой можно придать фирменный стиль известных художников.

Пока, приложение допускает ошибки: картины иногда не хватает реализма, но если постараться, то получится очень красивый пейзаж. Приложение от NVIDIA сейчас не имеет аналогов, поэтому преобразить каракули в реалистичный пейзаж можно только с помощью этой нейросети.