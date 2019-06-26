«Яблоки» на гриле: Блогер сжег iPhone XS Max из-за «раздражающей звонилки»

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iPhone XS Max за 101 999 рублей поджарили на костре в знак протеста.

Стремительной популярности приобретает видео, на котором известный блогер сжигает iPhone XS Max за 101999 рублей. Ролик выложил эксперт на свой YouTube-канал.

Видеоблогер рассказал, что сделал это не рады забавы, а в знак протеста. По его словам, он сжег смартфон из-за «раздражающей звонилки». Звонок идет на весь дисплей, что прерывает любую другую активность: прекращается запись видео, зависают игра и приложения. Блогер считает, что такие «ляпы» не соответствуют современным требованиям к ОС.

Эксперт отметил, что основная цель подобной демонстрации — донести разработчикам Apple о их «косяках». Кто, как не пользователи, могут лучше рассказать, что их на самом деле бесит в гаджетах.

Участники обсуждения придумали название сжигания iPhone XS Max — «яблоки» на гриле. Владельцы iPhone поддерживают блогера в его начинаниях: «звонилка» — наказание для многих айфоновцев.

Блогер создал специальную петицию, которая адресована Apple. Основное требование — сделать нормальную «звонилку».

«Звонок в 2019 году такая же важная активность как и любое другое уведомление. Мы, подписавшие эту петицию, просим Apple в ближайших релизах iOS сделать звонок таким же уведомлением как и любое другое в iOS», — говорится в петиции.

Блогер надеется, что Apple услышит своих потребителей и улучшит товары. В ином случае пользователи перейдут на устройства Android. «Яблоки» подгорели, как отметили юзеры соцсетей.