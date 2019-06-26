Санкции против Huawei: Google может потерять 800 млн пользователей

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Huawei может отказаться от использования Android и перейти на собственную ОС HongMeng.

Экономическая война Китая и США частая тема для обсуждений. Самый известный момент этой войны - санкции против Huawei. 16 мая компания попала в черный список из-за введенного президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения в сфере коммуникаций.

Сотрудники компании Huawei уже давно занимаются разработкой собственной операционной системы HongMeng, её планируют представить миру в конце сентября. В ней будет реализована поддержка Android-приложений, поэтому проблем с наличием софта быть не должно.

В недавнем интервью Рен Чжэнфэй, основатель и генеральный директор компании, рассказал, что они не хотят полностью отказываться от продуктов компании Google, это вызовет замедление темпов роста. Так же он добавил, что восстановить рост не составит труда, но на это может уйти несколько лет.

Если Huawei полностью откажется от установки Android на свои устройства, Google может потерять 800 млн пользователей в долгосрочной перспективе. Кроме того, компания может убедить остальных китайских производителей использовать HongMeng в качестве альтернативы, что приведет к потере более чем млрд пользователей для компании Google.

Huawei - крупнейший поставщик и производитель телекоммуникационного оборудования. Помимо этого, компания занимается производством смартфонов и планшетов. В 2016 году её финансовый оборот составил 75,1 млрд долларов. На данный момент в компания насчитывает более 180 тысяч сотрудников.