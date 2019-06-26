«Мобильный киллер», или как смартфоны «научились» устранять людей с фото

Сегодня, 16:08

«Нет человека – нет проблем» – это, вероятно, тот принцип, которым руководствовались создатели необычного приложения для гаджетов от компании Apple.

Бывают ситуации, когда присутствие человека на фотографии портит картинку. Решить эту проблему вызвались разработчики из компании Do Something Good, которые представили миру своё творение под названием Bye Bye Camera («Пока-пока, камера»). Фишка этого мобильного приложения заключается в возможности устранить с фотографии всех людей, которые на ней изображены. Эффект достигается с помощью работы специального алгоритма, распознающего на картинке человека и заменяющего его за счёт «дорисовки» фона. В итоге вместо портрета получается пейзаж. Выходит, что смартфоны – это теперь своего рода «мобильные киллеры», которые научились устранять людей с фото. Всё это даже немного пугает и заставляет задуматься о возможном восстании машин. Дров в костёр подобной теории подкидывает и тот факт, что программа не умеет удалять с фото животных, следовательно, наблюдается определённая предвзятость к человечеству.

Стоит сказать конкретнее и о некоторых недостатках приложения. Во-первых, программа не предлагает чего-то принципиально нового, ведь удалять человека с фото можно было и ранее, просто для этого использовались более сложные графические редакторы. Во-вторых, полученный результат не всегда выглядит эстетично, и иногда «зарисованные» фрагменты сильно выделяются на фоне общей картинки. И наконец, приложение является платным, поэтому пользователям всерьёз стоит задуматься о том, стоит ли тратить на программу, которой вряд ли придётся пользоваться каждый день, 229 рублей.