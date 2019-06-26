Huawei не догонит: Oppo представили первый смартфон с камерой под дисплеем

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Дисплей с новой структурой пикселей позволяет пропускать свет для камеры.

Китайский производитель электроники Oppo продемонстрировал новую технологию на выставке MWC 2019 в Шанхае. Речь идёт о «бесконечном» экране, который позволяет поместить селфи-камеру на переднюю панель, не уменьшая площадь матрицы.

Необычная технология основана на измененных пикселях The Vergeexplains, которые могут пропускать свет, достаточный для датчика камеры. При этом сам датчик больше, чем на аналогичных моделях, а для захвата ограниченного света камеру оснастили широкой диафрагмой.

Устройств, использующих инновацию, на стенде Oppo не анонсировали, что говорит о «сырости» конструкции. Пока существует один прототип, который использовали для записи демонстрационного видео.

Напомним, в начале июня Huawei заявили о работе над «подэкранной» камерой, но подробности разработки до сих пор хранят в секрете. На данный момент единственный способ совместить фронтальную камеру с максимальной площадью дисплея — создание отдельного модуля. Так, Asus Zenfone 6 получил блок камер на поворотном шарнире, что позволило избавиться от выреза на матрице. Не исключено, что Huawei не догонит конкурента, сделавшего технологический рывок. Oppo представили первый опытный смартфон с камерой под дисплеем. По мнению экспертов, серийный образец выйдет уже в этом году.