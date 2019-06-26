Убийца Huawei: Asus Zenfone 6 вышел на индийский рынок

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Начальную версию с 6 ГБ оперативной памяти оценили в 460 долларов.

Asus Zenfone 6, анонсированный в мае, появился в индийских магазинах под названием Asus 6z. Смартфон доступен в двух цветах (Black и Midnight Black). Новинка стала эксклюзивом местной сети Flipkart.

Убийца Huawei получил несколько вариаций оснащения. Так, Asus Zenfone 6 вышел на индийский рынок в версии с 6 ГБ оперативной памяти и с накопителем на 64 ГБ. Такой смартфон обойдётся покупателям в 460 долларов. За 128 ГБ внутренней памяти придётся доплатить 55 долларов, а топовый аппарат с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ оценили в 575 долларов.

Напомним, Asus Zenfone 6 представили в мае. Новинка построена на основе чипсета Snapdragon 855. Дисплей с 2K-разрешением выделяется отсутствием «чёлки», что стало возможным благодаря необычному креплению камеры. Так, один блок двойной камеры размещён на поворотном шарнире, что позволяет использовать её для видеозвонков и селфи. Это первое решение в своём роде. Так, конкуренты из OnePlus и Xiaomi используют отдельную селфи-камеру, расположенную на выдвижном шарнире. По мнению экспертов, решение Asus наиболее выгодное, так как возможности основной камеры можно использовать для селфи, освободив место отказом от дополнительного модуля.