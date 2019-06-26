ЕГЭ по-новому. Озвучены правила сдачи экзаменов для школьников

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Данные нововведения коснулись гуманитарных наук.

Новые правила сдачи государственного экзамена будут заключатся в их переводе на электронную платформу, что позволяет выпускникам свободно пользоваться справочной информацией. Также известно, что по таким предметам как биология, физика, математика и география появятся задания с видео-роликами и экспериментами в режиме онлайн.

Сообщается, что директором Федерального института педагогических измерений Оксаной Решетниковой было озвучено и то, что данные изменения сдачи экзаменов займут около пяти лет на полную разработку, тестирование и внедрение. Специалисты уверены в том, что эта разработка способна благоприятно повлиять на дальнейшее развитие мышления школьников, улучшив показатели успеваемости.

Также известно и то, что электронная форма сдачи экзамена позволяет разрабатывать максимально индивидуальные задания, тем самым искореняя списывание и «слив» экзаменационного материла на просторы интернета до официального начала проведения ЕГЭ.