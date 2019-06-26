Складной iPhone X Fold «складывает» на полку Samsung и Huawei

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Аналитики пророчат от Apple революцию рынка в 2020 году.

Ни для кого не секрет, что тренд на создание складных смартфонов в 2019 году набирает все большие обороты. Пионерами в данном направлении считаются компании Huawei и Samsung. Но не всё с данным типом гаджетов идет гладко. Samsung столкнулась с проблемой технической реализации их Galaxy Fold, а Huawei, похоже, складывает свои складные устройства на полку из-за санкций от американских компаний. Но аналитики уверены, что на рынке сгибающихся смартфонов еще не все потеряно, ведь недавно стало известно о новом патенте от компании Apple.

Новая разработка описывает усовершенствованную реализацию механизма сгибания для iPhone X Fold. Помимо этого, на презентации WWDC в марте были представлены первые наработки компании в данном направлении. Аналитики уверены, что с опытом и технологической мощностью компании Apple, её гибкие устройства по-настоящему перевернут представление об использовании мобильных гаджетов. Пользователю предлагается совместить планшет и смартфон в одном устройстве. Если это удастся реализовать, то планшеты просто исчезнут из-за ненадобности. Помимо этого, такие девайсы можно будет использовать в качестве некоторой замене ноутбуку.

Выход на рынок, по версии экспертов, запланирован не раньше начала 2020 года. За это время Apple должна будет оценить реализации подобных устройств от конкурентов и посмотреть на реакцию пользователей.

Если тенденция на гибкие смартфоны придется пользователям по вкусу, то можно быть уверенным, что лидерство в этом направлении займет компания Apple, заявляют аналитики. Каждый их продукт всегда тщательно вымеряется, технологии и процесс производства на высшем уровне, а внутреннее техническое оснащение настолько идеально подобрано, что пользоваться их продуктами невероятно комфортно. Остается лишь надеяться, что их складной смартфон не станет для компании исключением.