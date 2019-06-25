Гроза дронов: «Калашников» презентовал ружьё против беспилотников

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Оно превращает летательные аппараты-шпионы в безобидные игрушки.

Военный форум «Армия-2019» не остался без продукции компании «Калашников». На высший уровень вышел товар дочерней организации концерна под названием ZALA AERO. На мероприятии «Калашников» презентовал ружьё REX-2 против беспилотников. Оно легче и меньше размерами, чем предыдущая версия оружия. Заочно новинка получила название «Гроза дронов». Ружьё состоит из трёх блоков, предназначенных для подавления навигационных спутниковых систем. Эти модули глушат сигнал связи и дрону ничего не остаётся делать, как приземлиться. Масса новинки равна всего трём килограммам. Ружьё получило указатель заряда аккумулятора. Очень удобная вещь, которая позволяет контролировать необходимость подпитки устройства энергией.

Частоты глушения сигнала выбираются владельцем оружия в трёх диапазонах. Имеется видеорегистратор, лазер и прицел. Новинка от «Калашникова» обеспечена всем необходимым для борьбы с дронами. Лазер необходим, дабы жечь камеру дрона. Требуется всего лишь точно попасть в объектив. REX-2 тестировали в Удмуртии. Ружьё прошло проверку успешно. Эксперты признали его безопасным и пригодным к использованию.

В настоящее время беспилотные летательные аппараты применяются очень часто. В том числе для слежки. Ни одному человеку не понравится, когда посторонние люди пытаются контролировать его жизнь. Поэтому новое ружьё против беспилотников должно пользоваться хорошим спросом.