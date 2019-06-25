IPhone 11 будет дешевле XS: Apple решилась на отчаянный шаг из-за низких продаж

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OLED-экраны Samsung заменят дешевыми LG. Компания вынуждена удешевлять продукцию под угрозой банкротства.

Apple продолжает терять свою долю рынка. Последние флагманы не пользуются спросом из-за несоответствия качества и цены. Так, например, выход iPhone XS оказался полным провалом. Пользователи жалуются, что дисплей почти сразу желтеет, а потом начинает тормозить и само устройство. Окончательно разрушили имидж производителя надежных гаджетов ноутбуки MacBook Pro. Устройства также вышли с заводским браком — аккумуляторы взрывались и компании пришлось их отозвать, а покупателям выплатить компенсацию. Продажи упали не только в азиатском регионе, но и в США.

На фоне бракованных изделий комментарии в Сети о том, что большинство пользователей продукции Apple не купят iPhone XI из-за «уродливого» дизайна, прозвучало для производителя как приговор.

Учитывая, что торговая война с Китаем вынудила Apple перенести производственные мощности на другие территории, компании придется искать новые способы сделать свою продукцию дешевле, чтобы вернуть покупателей. Одним из таких «шагов навстречу» может стать отказ от OLED-дисплеев Samsung в пользу бюджетных разработок LG.

Apple решилась на отчаянный шаг из-за требования южнокорейского производителя выплатить неустойку на фоне рекордно низких продаж моделей iPhone с их комплектующими. Аналитики пока не спешат с окончательными прогнозами, но есть все основания полагать, что «уродливый» iPhone 11 выйдет уже с дисплеем от LG и будет дешевле модели XS.