Новый Xiaomi Mi Band 4 «ломается» из-за капли воды

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«Умный» фитнес-браслет ведёт себя неадекватно, когда его владелец принимает душ.

Китайский производитель назвал главной особенностью Xiaomi Mi Band 4 водонепроницаемость. Тем не менее, именно из-за этого качества девайс жестко критикуют пользователи. Оказывается, новый смарт-браслет «ломается» даже из-за капли воды. Он реагирует на жидкость, как на прикосновения. В результате, устройство никто не трогает, а оно самостоятельно увеличивает или уменьшает громкость. Mi Bend 4 без указаний владельца управляет звуком. Это происходит по причине сверхчувствительности экрана. Получается, основное преимущество, которое рекламировали при сравнении с предыдущей версией — Mi Band 3, обернулось большим недостатком.

В социальных сетях появились гневные отзывы от владельцев нового фитнес-браслета от Xiaomi. Пользователи пишут, что необходимо включать режим «купания», дабы избежать подобных проблем. Вместе с тем у предыдущей модели таких недостатков попросту нет. В Mi Band 3 не нужно ничего активизировать. Девайс работает стабильно и без проблем.

Mi Band 4 совершенно не распознаёт тактильные команды при погружении в бассейн. В инструкции же указывают, что гаджет водонепроницаем и обладает надёжной системой безопасности. Опускать руку с новым смарт-браслетом от Xiaomi в море не рекомендуется, поскольку он может поломаться. Цена Mi Band 4 составляет 35. $ Критики говорят, что, покупая «проблемный» девайс, потребители выбрасывают деньги на ветер.