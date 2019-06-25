Первый складной планшет Microsoft Centaurus будет поддерживать Android приложения

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На двух 9-дюймовых дисплеях устройства можно будет запускать несколько приложений сразу.

Новости касательно секретного продукта от Microsoft потихоньку начинают просачиваться. Устройство популярной линейки Microsoft Surface будет обособленно и представит из себя первый складной планшет под названием Centaurus.

Разработка проекта ведется более 2 лет и ожидается, что данный продукт составит основную конкуренцию iPad от Apple. В показанном ранее концепте было видно, что устройство напоминает собой записную книжку из двух экранов и соединяется шарнирным сгибаемым механизмом.

Маркетинговая исследовательская фирма IHS Markit утверждает, что Centaurus получит два 9-дюймовых дисплея и будет выпущен в первой половине 2020 года, что соответствует прошлым инсайдам. Также сообщается о том, что на каждом экране можно будет запускать разные приложения.

Ранее поступали новости о том, что складной планшет станет первым обладателем Windows Lite — облегчённой версии популярной настольной ОС. Однако новый инсайд гласит о том, что Microsoft Centaurus будет поддерживать Android приложения и получит новую операционную систему Microsoft Windows Core OS (WCOS). Новая ОС по факту является переименованной Lite, но новость о поддержке Android приложений вызвала споры в техно-сообществе.

Ранее сообщалось о том, что Windows Lite добавят поддержку архитектуры Win32. Такая функция добавит возможность поддержки всех приложений с полноценной Windows. По мнению ряда аналитиков, именно разработка такой мощной экосистемы и занимает основное время разработки Centaurus.

Добавление поддержки приложений Android выглядит неуместным. Такое решение подорвёт универсальную платформу от Windows и только укрепит позиции прямых конкурентов в лице Google.

IHS Markit также считают, что двухэкранный планшет будет использовать новейшие 10-нанометровые процессоры Intel с возможностью подключения к LTE или 5G.