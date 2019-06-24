Снаряд от Apple: MacBook Pro массово взрываются прямо во время работы

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Испорченные батареи питания провоцируют возгорание. Производитель собирается устранить неполадки.

Пользователи социальных сетей жалуются, что продукция компании Apple может покалечить человека. С особенной осторожностью нужно обращаться с ноутбуками, произведенными в период с 2015 по 2017 годы. Юзеры пишут, что эти девайсы массово взрываются прямо во время работы. Это делает сидение за MacBook Pro опасным для здоровья и жизни. Причиной возгораний чаще всего становится вздутие аккумуляторов. Если процесс развивается равномерно, то «снаряд» от Apple просто загорается. При стремительных изменениях в батарее питания может прозвучать взрыв.

Сотрудники «яблочного гиганта» откликнулись на слова покупателей. Они пообещали решить проблему в ближайшее время. Представители высшего менеджмента корпорации Apple собираются вернуть дефектную партию ноутбуков 2015–2017 годов. Технические специалисты настоятельно рекомендуют юзерам загрузить из интернета программы проверки изношенности аккумуляторов. Они помогут пользователю контролировать питающую батарею.

Подобные проблемы возникали неоднократно не только с ноутбуками MacBook Pro, но и со смартфонами iPhone. Apple не раз критиковали за продажу товаров с некачественными аккумуляторами. Потребители даже подавали в суд и выигрывали дело, что оборачивалось крупными штрафами для компании. Американский производитель не единожды обещал исправить ситуацию с батареями, но она остается прежней. Пользователи надеются, что сейчас Apple устранит недостатки и MacBook Pro появятся на прилавках безопасными.