Слили до анонса: Появились характеристики Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e

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Фотографы по достоинству оценят 48 Мп камеру, а фанаты музыки оценят Hi-Res аудио.

Кажется, узнать характеристики смартфонов Xiaomi в день презентации не получится никогда, ведь характеристики смартфонов Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e слили до анонса. Данные появились у инсайдера Мукула Шарма.

Устройство получит основную и упрощенную версию. По словам инсайдера, старшая версия Xiaomi Mi CC9 получит процессор Snapdragon 730, а младшая Mi CC9e более слабый Snapdragon 710. Ориентированное на подростков устройство получит 6 и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Питаться всё это будет от аккумуляторов ёмкостью 4000 мАч и 3500 мАч. Есть возможность быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

32 Мп фронтальная камера младшей версии расположится в каплевидном вырезе 5,97-дюймового AMOLED-дисплея. Старшая версия получит безрамочный 6,39-дюймовый дисплей. Фронтальной камеры не будет, ведь ее функции выполнит откидная механическая основная камера на 48/16/12 Мп. Основная камера упрощённой версии получит 48/8/5 Мп датчики.

За защиту дисплея от царапин отвечает Gorilla Glass пятого поколения. Датчик отпечатка пальцев расположится под экраном устройства. Также смартфон получит Hi-Res аудио, который по достоинству оценят фанаты хорошего звука.

За старшую версию Xiaomi попросит от $379 до $451. Упрощённый вариант обойдется в $232.