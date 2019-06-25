Huawei тебе, Дональд: Компания Huawei хочет взымать деньги с американских компаний

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После санкций китайский производитель готов активно заняться патентным правом и получить своё.

Новый виток вражды американского правительства и китайской компании Huawei только начинает набирать обороты. После того как Дональд Трамп запретил любые действия компании на территории США, Huawei решил заняться вопросом интеллектуальной собственности.

Huawei обрел популярность на нише смартфонов, но компания долгие годы ведет разработки в сфере связи и телекоммуникаций и является одним из ведущих игроков рынка. Недавно, китайский производитель попытался заставить выплатить деньги американского оператора связи Verizon. Данная новость вызвала бурю негодования у американского сенатора, предложившего запретить Huawei отстаивать свои права на территории США.

Однако после введения санкций китайская компания не столь активно развивает свой бизнес и может побороться за своё детище. США находится на втором месте в патентной юрисдикции Huawei. В Америке зарегистрировано 18% патентов Huawei. Основная масса приходится на КНР (57%), но и 18% достаточно для того, чтобы получить колоссальные отчисления.

Китайцы являются одними из ведущих держателей патентов на технологии для сетей 5G. Полный отказ США к сотрудничеству приводит к тому, что Huawei вероятнее всего начнёт зарабатывать на своих интеллектуальных правах.

Huawei держат порядка 69 тыс. патентов и еще 49 тыс. находятся на рассмотрении. Пользователи Сети, оценившие масштаб трагедии, оставляют комментарии в духе «Huawei тебе, Дональд».