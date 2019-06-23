Искусственный интеллект учится вести себя нелогично ради предсказания поведения людей

Сегодня, 22:11

Нейросеть должна разобраться, почему человек совершает глупые поступки.

Нередко люди ведут себя нерационально. Они ходят в казино, теряют там крупные суммы денег за одну ночь. Со стороны такое поведение выглядит неразумно. Делая ставки на тотализаторах, игроки остаются без целых состояний. Ради предсказания поведения людей искусственный интеллект (ИИ) учится вести себя нелогично, поскольку на сегодняшний день сделать это не в состоянии. Разработчики создавали компьютеры с использованием принципов булевой алгебры, где все чётко просчитано. Для машины невозможно понять, что движет людьми, когда они отдают деньги за призрачный шанс победить в какой-нибудь лотерее. Компьютеры подсчитают риски, сочтут поход в казино нерациональным и откажутся от него. Они просто не способны определить стимулы, которые движут людьми.

Техника не в силах понять, почему человек рискует собственной жизнью, спасая ребенка. Для машин – это тайна, закрытая в несгораемом сейфе. В результате же применения программ по самообучению, не исключено, искусственный интеллект сможет понять самые необдуманные действия людей. Тогда ИИ начнет прогнозировать поступки того или иного человека. Если роботы действительно научатся вникать в настроения людей, то они, вероятно, смогут предотвращать преступления, спасать миллионы жизней. На данный момент эта возможность выглядит сказочной, но есть шанс, что в будущем всё изменится к лучшему.