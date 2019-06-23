В ТОП-3 продукции Xiaomi не вошел ни один смартфон

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Самым лучшим товаром оказался робот-пылесос и обычный рюкзак.

Xiaomi известен в России в первую очередь из-за своих смартфонов и фитнес-трекеров. Однако компания гигант производит массу различных товаров. Под именем бренда можно купить не только электронику, но и необходимые в жизни зубные щетки, расчёски, отвертки, чемоданы, зонты и прочие необходимые для жизни вещи.

Ассортиментом Xiaomi можно заполнить весь дом, но именно смартфоны компании получили наибольшую популярность. Пользователи Reddit составили свой ТОП-3 продукции Xiaomi, в который не вошел ни один смартфон компании.

На 1 месте расположился умный робот-пылесос Xiaomi Roborock S5. Полностью автоматическое устройство само определит уровни загрязнения и очистит любые типы половых покрытий. С помощью смартфона уборку можно превратить в увлекательный процесс, ведь пылесосом можно управлять с помощью приложения. Устройство помогает занятым людям, которые по возвращению домой попадают в чистое помещение и экономят время на уборку.

На втором месте расположился фитнес-браслет Mi Band 3. Тренд на мониторинг состояния здоровья растет с каждым годом, а недорогое и стильное устройство отлично подходит для этого. Маленький гаджет способен удовлетворить практически все нужды пользователей и подстегнуть их активнее заниматься спортом.

На 3 месте неожиданно расположился обычный рюкзак Mi Classic Black. Унисекс рюкзак нравится большинству принявших участие в опросе людей.

По мнению аналитиков, данный опрос показывает, что компании Xiaomi необходимо активнее рекламировать все свои группы товаров и не «скрывать их от народа».