Купил iPhone, купи и «ноут»! Новые функции iOS доступны только при покупке MacBook

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Любителям новинок придётся выложить ешё 150 тысяч. Управлять ПК можно голосом с iPhone.

Руководство Apple сообщило о выходе очередного обновления для ПК. MacOS Carolina получила много интересных функций, но среди них стоит выделить стремление привязать MacBook к iPhone и iPad. С одной стороны, это хорошо: при наличии смартфона и ноутбука можно ощутить на себе вс. прелесть умных технологий. С другой, когда ПК нет, тяжело оценить работу Apple.

Здесь стоит учитывать тот факт, что iPhone пользуются более 2 млрд человек. Они следят за обновлениями американской компании, отмечая, что банальный Android для них не представляет интереса. Теперь Apple избаловала покупателей постоянными обновлениями — многие ждут, что будет предложено в очередном смартфоне и меняют устаревшую модель на новую.

Эксперты отмечают, что за столько лет американская корпорация приметила фишку и воспользовалась этим, чтобы поднять рейтинг продаж MacBook — купил iPhone, купи и «ноут». Об этом свидетельствует, что в новой версии ОС ноутбуком можно будет управлять при помощи голоса со смартфона — доступны прокрутка, смахивание, переключение приложений. К тому же дополнительным экраном станет iPad, который также можно подключить к ПК.

Без наличия MacBook эти обновления не имеют смысла — новые функции iOS доступны только при покупке «ноута». Велика вероятность того, что за счёт продаж новых смартфонов Apple хочет выйти в тройку лучших производителей ноутбуков. Как показывает статистика, компания находится на пятом месте по популярности после Asus, Acer, MSI, HP.

Как было замечено экспертами, для Apple настал удобный момент, чтобы вытащить MacBook «из ямы». Это связано с тем, что и смартфоны компании постепенно теряют позиции — лидирующими в этом году оказались Samsung и Xiaomi. Китайская компания хорошо поднялась благодаря цене и постоянным обновлениям, в том числе дизайна. У Apple последние годы нет никаких изменений.

В любом случае пользователей iPhone и iPad больше, чем пользователей MacBook, и вероятность того, что они захотят опробовать новые функции, велика. Создание системы между устройствами позволит увеличить шансы на технологическом рынке: смартфоны Apple любят за возможности, поэтому покупатели и здесь могут «клюнуть».