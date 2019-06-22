Прощай, S7: Samsung сокращает поддержку старых смартфонов

Сегодня, 16:20

Обновления безопасности для Galaxy S7 будут выпускать «иногда».

К сожалению, современный смартфон — это скоропортящийся продукт, и его поддержка производителем со временем ограничивается. Так, пресс-служба Samsung объявила об отмене ежеквартальных обновлений безопасности Galaxy S7 и S7 Edge.

Это повод сказать «Прощай, S7» лишь отчасти, так как Samsung сокращает поддержку старых смартфонов, но о полной отмене речи не идёт. Как сообщается, бывшие флагманы будут получать обновления вне бывшего графика. Судя по всему, уязвимости будут устранять по факту наличия вирусов и вредоносных скриптов, что ставит под угрозу личные данные владельцев S7.

Что примечательно, защищенный Galaxy S7 Active, также выпущенный в 2016 году, остался в списке приоритетных устройств — обновление ПО проходит один раз в месяц. Напомним, флагманскую линейку Galaxy S7 представили в феврале 2016 года. Смартфон получил смешанные отзывы. Так, конструкция новинки ставила под угрозу целостность дисплея при ремонте, а разрешение камеры снизилось по сравнению с предшественником.