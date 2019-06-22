Моторчик не нужен: создана рыба с искусственным кровотоком

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Американские инженеры представили миру роботизированную рыбу работающую на системе искусственного кровотока.

Инженеры из Корнельского и Пенсильванского университетов представили широкой публике своё необычное изобретение робота-рыбу. Её необыкновенность заключается в том, что она работает не от привычного аккумулятора, а использует систему с искусственным кровотоком.

Роботы сделанные по образу и подобию живых организмов давно не редкость. Но все они, как правило, используют систему работающую от аккумуляторов. Эти источники энергии, как правило, имеют большой вес, поэтому негативно влияют на вес всей конструкции.

Созданная учеными робо-рыба способна плавать на протяжении полутора суток со стабильной скоростью 1,5 длинны тела в минуту. Рыба использует плавники, поэтому моторчик ей не нужен. Кроме того, рыба двигалась против течения в процессе испытаний. Внешний вид созданного робота напоминает рыбу-зебру.

Технология стала большим прорывом в робототехнике. Она позволит уменьшить вес и габариты всех производимых сегодня роботов. Стоит отметить, что система еще совсем новая и нуждается в доработках.