Лучше флагманов: Huawei представили чипсет Kirin 810

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Чип получил искусственный интеллект, который улучшил качество фото.

Несмотря на сложности с поставщиками комплектующих, Huawei не сбавляет обороты. Так, компания презентовала чипсет Kirin 810, построенный на 7 нм техпроцессе. Это уже второй подобный процессор Huawei, что делает компанию единственной с двумя подобными деталями в линейке.

Как сообщается, 7-нм техпроцесс позволил ускорить производительность почти на 30%. При этом, в состав чипсета вошёл нейронный блок Huawei DaVinci NPU, который будет отвечать за решения искусственного интеллекта. Этот элемент сделает Kirin 810 лучшим в работе с ИИ. Также смартфон получил новый модуль обработки изображений, который позволяет эффективно использовать камеру.

Говоря цифрами, чип оснащён двумя производительными ядрами в 2,2 ГГц, еще шесть позволят сохранить заряд благодаря частоте в 1,8 ГГц. Видеоускоритель Mali-G52 позволит кодировать видео с разрешением в 4К при частоте в 60 кс.

Пока новый чипсет — это эксклюзив для серии Huawei Nova 5. Но если учесть, что Huawei представили чипсет отдельно от смартфона, а некоторые его решения реализованы лучше, чем у флагманов, то ещё не одни модель получит данный чип.