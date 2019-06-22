«Хейтеры одолели»: YouTube планирует убрать комментарии под видео

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Раздел с комментариями считается порочащим репутацию сервиса, заявили эксперты.

Сервис YouTube в данный момент дает пользователям возможность высказывать свое мнение под каким-либо видео, обсуждать и реагировать на него. Связанные с ресурсом источники заявляют, что данная возможность зачастую оказывает негативное влияние на облик сервиса. Это объясняется тем, что в комментариях скапливается огромная масса людей, которые желают лишь вступать в непродуктивные споры и оскорблять собеседников.

Судя по последним данным с сайта XDA Developers, сервис YouTube окончательно «одолели хейтеры», поэтому сейчас видеохостинг планирует ввести перманентное отключение комментариев под видео или «скрытие» их под специальной новой кнопкой.

Пока тестирование проводится только в Индии. Раздел комментариев, который раньше находился сразу под видео, теперь планируется перенести на место между кнопкой «Не понравилось» и кнопкой «Поделиться». По мнению, экспертов, такое решение снизит число вероятных негативных комментариев за счет того, что пользователю будет неудобно переходить на специальную вкладку, чтобы выплеснуть свои эмоции. Другие эксперты считают, что такое решение скорее облегчит пользователю доступ к разделу комментариев, ведь раньше для этого необходимо было пролистать интерфейс приложения вниз.

О том, что тестирование нового режима ведется, рассказал и представитель YouTube. Он заявил, что данное нововведение не является значительным, но должно будет помочь оградить доброжелательных пользователей от «токсичных» мыслей других людей.

Стоит отметить, что сервис YouTube уже давно и пристально следит за ситуацией с такими «нежелательными» комментариями. Представители сервиса неоднократно заявляли о том, как комментарии под видео становятся источником гневных споров, расовых оскорблений, а также способом связи между преступными элементами.

О факте существования такой проблемы знает большинство пользователей. Но поможет ли скрытие или полное отключение комментариев решить данную проблему, пока неизвестно.