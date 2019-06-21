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Банальная ошибка браузера открыла доступ к миллионной бирже биткоина.

Браузер Mozilla Firefox снова оказался в эпицентре скандала. Так, обладатели криптовалютных кошельков обнаружили, что их средства можно украсть, пользуясь уязвимостью браузера. В частности, вирус Spearphishing регулярно атаковал биржу Coinbase, сообщает портал ZDNet.

Как сообщается, злоумышленники рассылали жертвам письма со ссылками на вредоносный код, который запускал опасный алгоритм. Как оказалось, Mozilla небезопасна — хакеры могут украсть криптовалюту, используя уязвимость «нулевого дня». Речь идет о сбросе даты браузера, которая открывала доступ к программе удалённым пользователям.

По словам Селены Декельман, отвечающей за разработку браузера, патч для программы выпустили за сутки. Так, версия Firefox 67.0.4 закрывает «дыру» в безопасности. При этом пользователи, не обновившие программу, до сих пор могут стать жертвами сетевых мошенников.

Стоит отметить, что атаку удалось обнаружить через две недели, что привело к закрытию серверов с запозданием. Представители Coinbase не сообщают о сумме украденной криптовалюты, но эксперты считают, что речь идёт о миллионах.