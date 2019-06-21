Ноутбуки–огонь. Apple отзывает MacBook Pro из-за пожароопасной батареи

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Речь идёт о компьютерах, проданных в период с 2015 по 2017 год.

Яблочная компания объявила об отзыве некоторых версий MacBook Pro, причина – пожароопасная батарея. Дефект заключается в серьёзнейшем перегреве, который может вызвать возгорание, одним словом - ноутбуки-огонь. В связи с этим компания Apple, заботясь о клиентах и собственной репутации, решила бесплатно заменить батареи на определённых MacBook Pro, которые были проданы в период с сентября 2015 по февраль 2017. Узнать, опасен ли конкретный ноутбук Apple, можно по серийному номеру устройства. Если всё-таки есть риск, необходимо обратиться в любой из авторизованных сервисных центров или официальный магазин. Негативный момент – устройство придётся оставить на две недели, но безопасность того стоит.

Нужно отметить, что Apple не в первый раз находит в своих продуктах дефект, способный вызывать воспламенение. Так, по подобной причине несколько лет назад компания была вынуждена отозвать портативные колонки Beats Pill XL. Кроме того, в интернете зафиксированы единичные случаи возгорания и других яблочных устройств, например, некоторых iPhone. Впрочем, все помнят, как испытывали похожие проблемы и конкуренты Apple.